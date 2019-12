Capital d’amorçage du Fonds fiduciaire : Après Papouasie Nouvelle Guinée, le Kenya et le Ghana s’engagent (Vidéo en anglais)

A peine, le fonds fiduciaire et de dotation a été mis en place, des chefs d’Etats se manifestent pour la constitution du fonds d’amorçage. Déjà la Papouasie Nouvelle Guinée a mis 500.000 euros, le Kenya et le Ghana se sont engagés à contribuer de manière significative. Les 19 chefs d’Etats et de gouvernements ainsi que les 70 délégués venant des 6 régions des pays ACP ont beaucoup insisté sur l’accompagnement du secteur privé mais aussi de l’entreprenariat jeune.



Le nouveau président du Sommet des ACP a fait un plaidoyer en faveur du secteur privé et exhorté le Secrétariat à renforcer l’appui au secteur privé pour lui permettre d’intervenir sur les marché mondiaux. Uhuru Kenyatta a rapporté que ce point a fait l’objet de discussions à bâton rompus entre hautes autorités des ACP. Il a penché pour un traitement préférentiel pour les entreprises, les investisseurs et les agriculteurs des six régions». Et de préciser: «tous nos dirigeants se sont engagés à appuyer les PME et PMI surtout ceux des jeunes et des personnes vulnérables. En cas de succès de nos entreprises, ce sont nos Etats qui vont engranger des croissances qui vont être utiles au développent des pays ACP. Il faut donc les appuyer autant que possible».



Le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta a fait savoir : «notre sommet s’est aussi engagé à collaborer avec les alliances existantes pour intégrer les changements climatiques et la résilience dans leur programme. Il a, aussi été décidé de lutter contre la cybercriminalité, blanchiment d’argent, le terrorisme et de renforcer la sécurité maritime»