Carambolage entre poids lourds à Rufisque à la sortie de Diamniadio: trafic perturbé sur l'Autoroute de l'Avenir

Une collision impliquant trois poids lourds s'est produite ce matin sur l'Autoroute de l'Avenir, à Rufisque, avant la sortie de Diamniadio. En conséquence, un important embouteillage s'est formé, s'étendant sur plus de 7 kilomètres à partir de Rufisque.



L'accident a sérieusement perturbé la circulation, affectant les déplacements des usagers qui empruntent cette voie en cette période de fête.



Les équipes de secours sont actuellement sur place pour gérer la situation et dégager les véhicules impliqués, dans le but de rétablir la circulation normale dès que possible.

L'Autoroute de l'Avenir dans sa note encourage les automobilistes à prendre des itinéraires alternatifs et à faire preuve de patience pendant que les opérations de nettoyage et de dégagement sont en cours.