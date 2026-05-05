Sénégal : Seydi Gassama demande «l’abandon des poursuites» contre le journaliste Pape Ngagne Ndiaye

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye a été convoqué, ce mardi 05 avril, dans les locaux de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar. Selon des informations concordantes, cette audition serait liée à des propos tenus par le professionnel des médias lors de l’émission « Faram Facce» diffusée sur la Télé Futurs Médias (TFM). Lors de ce programme, Pape Ngagne Ndiaye avait publiquement affirmé que le placement sous mandat dépôt de l’ancien ministre Pape Malick Ndour serait lié à une intervention directe du Premier ministre Ousmane Sonko.



Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama se dit «préoccupé» par la convocation du journaliste et demande «l'abandon des poursuites à son encontre et le respect de la liberté de la presse».



Le défenseur des droits de l’homme a aussi réitéré sa demande pour «la dépénalisation des délits de presse au Sénégal», dans un contexte où le pays a reculé de quatre (04) places (désormais 78e/180 pays) dans le classement 2026 de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse.