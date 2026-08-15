Nioro : les Douanes saisissent des médicaments d’une valeur de 50 millions FCFA et 16600 paquets de préservatifs

La Brigade mobile des Douanes de Nioro a réalisé deux importantes saisies dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits illicites.



Selon un communiqué des Douanes sénégalaises, c’est le 14 août 2026 aux environs de 14 heures, que la Brigade mobile des Douanes de Nioro relevant de la Subdivision des Douanes de Kaolack, Direction régionale des Douanes du Centre, a saisi un lot de médicaments d’une contrevaleur estimée à 50 millions de francs CFA.



La saisie a été opérée sur un véhicule de marque Citroën-C-Crosser venu d’un pays limitrophe et portant une fausse plaque d’immatriculation sénégalaise.



Elle est le fruit de l’exploitation d’un renseignement et d’une filature menée de main de maître par les éléments de ladite unité.



La saisie a eu lieu à Ségré Séko dans la Commune de Ndiognick à la suite d’une course-poursuite engagée depuis l’axe Touba Saloum–Sinthiou Wanar.



Les faux médicaments saisis sont essentiellement composés d’antalgiques, d’antibiotiques et de vitamines injectables.



Toujours dans sa détermination à endiguer le trafic de produits illicites dans sa pentière, la Brigade mobile des Douanes de Nioro a mis hors circuits deux (02) colis contenant seize mille six cents (16 600) paquets de préservatifs le mercredi 12 août 2026.



Selon les Douanes, trois (3) personnes, toutes des femmes de nationalité étrangère, ont été arrêtées au cours de cette opération.



Leurs agissements semblent liés à des réseaux de trafic d’êtres humains et de proxénétisme.



Ces opérations entrent dans le cadre de la protection des populations contre le crime organisé, notamment le trafic de faux médicaments et de produits prohibés.