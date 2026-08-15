Accident à Ngor : Mouhamed Thiam, fils du ministre de la Culture, écroué et envoyé en flagrants délits

Mouhamed Thiam, le fils du ministre de la Culture Alpha Thiam, a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi, à l'issue de son face-à-face avec le procureur de la République au tribunal de Dakar.

Cette mesure fait suite à une arrestation opérée initialement par les éléments du poste de gendarmerie de Ngor. Le mis en cause est poursuivi à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné un homicide involontaire par accident corporel et des blessures routières, en plus de chefs d'accusation liés à la conduite avec de faux documents.



Après son arrestation à Ngor et sa présentation devant le parquet de la capitale ce vendredi 14 août 2026,rapporte Seneweb, la justice a tranché en faveur d'un placement sous écrou immédiat. Mouhamed Thiam sera jugé, mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.