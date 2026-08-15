Prix des carburants : le Gouvernement annonce une hausse du supercarburant et du gasoil à partir de ce 15 août



Le ministère de l'Énergie et du Pétrole informe l'opinion nationale, les consommateurs ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur aval des hydrocarbures qu'un ajustement des prix des produits pétroliers entrera en vigueur à compter du samedi 15 août 2026.



Dans un communiqué, le ministère précise que cette mesure intervient dans un contexte international marqué par le « conflit au Moyen-Orient, ayant entraîné une hausse significative des cours du pétrole ».



Sur la période du 13 juillet au 15 août 2026, les prix réels du gasoil et du supercarburant ont augmenté respectivement de 26,6% et 12% par rapport à la période de la structure des prix du 18 juillet 2026. Depuis le début du conflit, ces produits ont respectivement augmenté de 69% et 61%, précise le document.



Le ministère souligne par ailleurs qu’en l'absence d'ajustement au cours de la présente période, les subventions cumulées supportées par la chaîne d'approvisionnement auraient atteint environ 47,27 milliards de FCFA sur la période du 15 août au 12 septembre 2026.



Face à cette situation, le Gouvernement a décidé de revoir à la hausse les prix des carburants automobiles, à compter du 15 août 2026, pour les ramener à leurs niveaux en vigueur avant la baisse du 6 décembre 2025.



Ainsi, le supercarburant passe à 990 FCFA le litre, soit une hausse de 70 FCFA, tandis que le gasoil est fixé à 755 FCFA le litre, en augmentation de 75 FCFA.



Le ministère précise toutefois que « les prix des autres produits pétroliers sont inchangés ».