Carême 2019 : Le message des évêques aux fidèles

C’est ce mercredi 6 mars 2019 que le Carême a démarré pour les chrétiens. Les évêques du Sénégal ont saisi cette occasion pour adressé un message aux fidèles.



« Les Evêques nous invitent à établir un lien entre la foi chrétienne qui est professée et le quotidien de la vie du chrétien. Autrement dit, la nécessité d’une vie de foi cohérente avec le comportement du chrétien en tant que tel. Les évêques nous convient tous à l’action, il faut faire la volonté de Dieu», a laissé entendre l’abbé Augustin Thiaw, Secrétaire général de la Conférence épiscopale.



Par ailleurs, les hommes de l’Eglise dénoncent ce qu’ils appellent « l’attitude du beau-parler » des chrétiens, sans aucun engagement cohérent. Ils ont ainsi rappelé aux fidèles que le temps de Carême est aussi celui de l’engagement et que chaque chrétien à la possibilité de se remettre en question pour se mettre concrètement au service de l’Eglise et de la société.



Pour ces quarante jours de jeûnes, ces religieux appellent les fidèles à l’action, à la promotion de la paix et du bien commun. Ils les invitent également à un comportement citoyen.