Casamance: Une houle dangereuse annoncée ce week-end sur la Grande et petite côte

La météo a annoncé ce week-end, une houle dangereuse et un vent fort sur la Grande et petite côte de Casamance, pouvant atteindre 2.5 m. Ainsi, les sont invités à éviter la mer, car cette houle, ajoute-t-elle, se renforcera à partir de ce samedi 15 décembre à 9h jusqu'à 23h.



Le vent fort peut dépasser 40km/h sur la Petite côte et la Casamance à partir de ce samedi 15 décembre de 12h jusqu'au dimanche à la même heure. Egalement, la météo annonce des pluies faibles dans la journée du samedi dans certaines régions comme Louga, Thiès, Saint-Louis, Fatick et Kaolack.