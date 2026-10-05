Casamance : l’AECID prône une économie locale plus structurée et inclusive

L’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) ambitionne de contribuer à la création d’un écosystème économique local plus structuré et inclusif dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Une ambition qui repose notamment sur une meilleure mise en relation des différents acteurs des chaînes de valeur agricoles.



Prenant la parole au nom de la coopération espagnole lors de l'AG de la plateforme agro-commerciale de la Casamance tenue à Kolda le 1er octobre dernier , Madame Elisa Cerchiara, représentante de l’ONG ARAPAZ, a souligné la volonté de faire de la Casamance un véritable espace de collaboration entre les différents acteurs économiques.



« Nous voulons contribuer à la création d’un système économique local plus structuré, plus inclusif, connecté et durable, dans lequel tous les acteurs de la chaîne de valeur travaillent ensemble pour créer davantage d’opportunités », a-t-elle indiqué.



Cette plateforme regroupe aujourd’hui plus de 1 000 adhérents répartis dans une dizaine de filières, avec pour objectif de renforcer la valorisation et la commercialisation des productions agricoles dans les régions de Kolda et de Sédhiou.



Pour Elisa Cerchiara, cette initiative constitue un levier important pour renforcer les capacités des différents maillons des chaînes de valeur et mieux exploiter les potentialités économiques des territoires.



Elle s’est ainsi félicitée de la dynamique engagée autour de la plateforme, estimant qu’elle permet de rapprocher producteurs, transformateurs, commerçants et autres acteurs intervenant dans les différentes filières.



Selon elle, cette démarche contribue progressivement à faire de la Casamance un espace de coopération économique où les acteurs peuvent mutualiser leurs efforts, mieux valoriser les productions locales et créer davantage de débouchés.



La représentante de l’ONG ARAPAZ a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de pérenniser cette dynamique au-delà de la durée du projet soutenu par la coopération espagnole.



Elle a vivement souhaité que les acquis soient maintenus et consolidés afin de permettre aux acteurs locaux de poursuivre leur collaboration et de renforcer durablement les activités économiques.



L’enjeu, a-t-elle souligné, est notamment d’améliorer les revenus des populations, de stimuler la création d’emplois et de multiplier les opportunités économiques dans les régions du Sud.