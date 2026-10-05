Trafic de drogue : 89 grammes de cocaïne saisis à Keur Massar, 30 cornets de chanvre indien à Somone

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération, le trafic et la consommation de stupéfiants, la Brigade de recherches de Keur Massar a placé en garde à vue, le 2 octobre 2026 vers 19 heures, un individu poursuivi pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.



Selon la Gendarmerie nationale, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un vaste réseau de trafic de stupéfiants entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Les investigations menées par les gendarmes ont permis d’identifier plusieurs personnes susceptibles d’être impliquées.



L’enquête a connu de nouvelles ramifications après l’interpellation, le 28 septembre 2026, d’un individu à Keur Massar, en possession de quatre-vingt-neuf (89) grammes de cocaïne.



Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs à Somone, où l’un des trafiquants présumés, membre du réseau, a été localisé. Son interpellation, avec le concours des éléments de la Brigade de proximité de Somone, a permis la saisie d’un sac contenant trente (30) cornets de chanvre indien.



L’enquête se poursuit.