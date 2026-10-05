Amical U23 : le Sénégal conclut sa double confrontation face à la Gambie par un nouveau succès (2-1)

Après sa victoire (3-1) lors du premier match, l’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 23 ans (U23) s’est de nouveau imposée face à la Gambie (2-1), ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor, à l’occasion de la deuxième confrontation entre les deux sélections U23.
Les hommes de Serigne Saliou Dia concluent ainsi cette double confrontation avec deux victoires, à quelques semaines des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U23.
L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 23 ans va affronter le vainqueur du match Djibouti-Soudan du Sud pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, qui se tiendra en Égypte en 2027.
Exemptés lors du premier tour, les Lions des moins de 23 ans vont disputer leur match aller le 9 novembre, avant de recevoir leur adversaire le 17 novembre.
Les hommes de Serigne Saliou Dia concluent ainsi cette double confrontation avec deux victoires, à quelques semaines des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U23.
L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 23 ans va affronter le vainqueur du match Djibouti-Soudan du Sud pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, qui se tiendra en Égypte en 2027.
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