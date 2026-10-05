Rentrée scolaire 2026-2027 : 57 établissements désinfectés par la Brigade spéciale d’Hygiène à Tivaouane



Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2026/2027, la Brigade spéciale d’hygiène de Tivaouane, sous la direction de l’Adjudant-chef Mallé Diop, a lancé une vaste campagne de désinfection et de désinsectisation des établissements scolaires du département.



Menée en collaboration avec les collectivités territoriales et les administrateurs scolaires, cette opération vise à assainir l’environnement scolaire, à lutter contre la prolifération des insectes nuisibles et à protéger les élèves, les enseignants ainsi que l’ensemble du personnel scolaire contre les maladies à transmission vectorielle, notamment le paludisme et la dengue.



Selon le Service national d’hygiène, les opérations ont démarré le mardi 1er septembre 2026 dans la commune de Pire, avant de se poursuivre dans celles de Mont-Rolland et de Notto Gouye Diama.



La même source précise que le choix de ces communes s’explique notamment par leur disponibilité et leur engagement à accompagner les actions du service, particulièrement à travers la mise à disposition des produits phytosanitaires nécessaires à la réalisation des opérations.



À ce jour, 57 établissements scolaires ont déjà été traités dans ces trois communes, soit un taux de réalisation de 30 % des établissements programmés.



La campagne se poursuit dans les autres communes couvertes par la Brigade spéciale d’hygiène de Tivaouane, avec pour objectif de contribuer à une rentrée scolaire saine, salubre et sécurisée pour l’ensemble de la communauté éducative.