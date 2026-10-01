Casamance : la dynamique d'organisation et de valorisation des acteurs agricoles se poursuit

La Plateforme agro-commerciale de la Casamance réaffirme son ambition de faire des régions du Sud du Sénégal une véritable zone de production et de commercialisation des produits agricoles. Réunie en assemblée générale ce jeudi 1er octobre à Kolda, la structure interrégionale a enregistré l’adhésion de quatre nouvelles filières : le cajou, l’apiculture, l’aviculture et les produits cosmétiques.



Ces adhésions portent désormais à 11 le nombre de filières représentées au sein de la plateforme, selon sa présidente, Kadiatou Barry. Cette extension permet également de porter à 1 118 le nombre de membres répartis dans les différentes filières porteuses des régions de Kolda et de Sédhiou. Une progression qui, à ses yeux, traduit l’intérêt croissant des acteurs pour une meilleure organisation des chaînes de production et de commercialisation



Pour atteindre ses objectifs, la Plateforme agro-commerciale bénéficie de l’accompagnement d’un consortium composé des sections locales du Forum Civil de Kolda et de Sédhiou, d’Arapaz et de l’ONG Cives Mundi.



Ce partenariat porte notamment sur le financement des activités, l’appui technique et la mise en réseau des membres. Il vise également à faciliter l’écoulement des productions locales grâce à la mise en place d’une plateforme numérique de vente en ligne.



L’ambition est ainsi de rapprocher les producteurs des consommateurs et des marchés, tout en offrant aux acteurs des différentes filières de nouveaux débouchés commerciaux. Une démarche qui devrait contribuer à renforcer la visibilité des produits agricoles et transformés issus des régions de Kolda et de Sédhiou



Des tricycles pour les transporteurs



En marge de l’assemblée générale, les transporteurs spécialisés dans l’acheminement des produits agricoles ont également bénéficié d’un appui matériel. Des tricycles leur ont été remis afin de renforcer leurs capacités de transport et de faciliter la collecte et l’acheminement des productions.