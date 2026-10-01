Octobre Rose : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle les femmes au dépistage

À l’occasion du lancement de la campagne « Octobre Rose », ce 1er octobre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité les femmes à profiter de cette période pour effectuer un dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.



Dans un message publié sur Facebook, le chef de l’État rappelle l’importance de la détection précoce.



« Octobre Rose s'ouvre aujourd'hui. Tout au long de ce mois, notre pays se mobilise contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Détectés tôt, ils se soignent bien mieux, et j'encourage les femmes à profiter de cette période pour se faire dépister, et à ne jamais négliger un signe inhabituel », écrit-il.



Bassirou Diomaye Faye invite également les parents à faire vacciner leurs filles contre le papillomavirus (HPV), qui, dit-il, les « protège du cancer du col de l'utérus ».



Le président de la République a par ailleurs adressé un message de soutien aux femmes engagées dans la lutte contre la maladie.



« À celles qui mènent ce combat, je veux dire que vous n'êtes pas seules », a-t-il déclaré, tout en exprimant sa reconnaissance à la LISCA, aux professionnels de santé et aux bénévoles qui les accompagnent.



Enfin, le chef de l’État appelle à une mobilisation collective autour de la prévention et du dépistage. « Parlons-en autour de nous, à une mère, une sœur, une épouse, une fille, une amie. Prendre soin de nos femmes, c'est l'affaire de tous », conclut-il.



Environ 2220 nouveaux cas de sont recensés chaque année au Sénégal, avec plus de 1300 décès, selon la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), Dr Fatma Guenoune.



Elle s’exprimait le dimanche 27 septembre 2026 lors d’une randonnée pédestre organisée pour marquer le lancement des activités d’Octobre Rose, placées cette année sous le thème « Agir pour la vie »