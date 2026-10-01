UFOA-A U20 : le Sénégal hérite de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans connaît désormais ses adversaires pour le tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A). Les « Lionceaux » ont été logés dans la poule B.



Le tirage au sort place le Sénégal dans la poule B en compagnie de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone.



La poule A est composée du Mali, pays organisateur, de la Gambie, de la Guinée et du Liberia.



La compétition se déroulera à Bamako, au Mali, du 15 au 31 octobre. Ce tournoi des moins de 20 ans est qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en 2027 au Ghana.