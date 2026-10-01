UFOA-A U20 : le Sénégal hérite de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans connaît désormais ses adversaires pour le tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A). Les « Lionceaux » ont été logés dans la poule B.
Le tirage au sort place le Sénégal dans la poule B en compagnie de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone.
La poule A est composée du Mali, pays organisateur, de la Gambie, de la Guinée et du Liberia.
La compétition se déroulera à Bamako, au Mali, du 15 au 31 octobre. Ce tournoi des moins de 20 ans est qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en 2027 au Ghana.
Le tirage au sort place le Sénégal dans la poule B en compagnie de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone.
La poule A est composée du Mali, pays organisateur, de la Gambie, de la Guinée et du Liberia.
La compétition se déroulera à Bamako, au Mali, du 15 au 31 octobre. Ce tournoi des moins de 20 ans est qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en 2027 au Ghana.
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