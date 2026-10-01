Sénégal-Comores : Moussa Niakhaté forfait pour le match amical du 4 octobre

Le défenseur de l’équipe du Sénégal, Moussa Niakhaté, ne participera pas au match entre le Sénégal et les Comores, prévu le 4 octobre 2026 au stade Vélodrome de Marseille. Le joueur s’est blessé lors de la rencontre face à l’Éthiopie.
Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) indique que le défenseur a passé une IRM ce jeudi à Marseille afin d’évaluer sa blessure.
« Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer », a annoncé l’instance dirigeante.
Le joueur va ainsi retrouver son club pour poursuivre sa prise en charge médicale.
La FSF lui souhaite un prompt rétablissement.
Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) indique que le défenseur a passé une IRM ce jeudi à Marseille afin d’évaluer sa blessure.
« Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer », a annoncé l’instance dirigeante.
Le joueur va ainsi retrouver son club pour poursuivre sa prise en charge médicale.
La FSF lui souhaite un prompt rétablissement.
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