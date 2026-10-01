Sénégal-Comores : Moussa Niakhaté forfait pour le match amical du 4 octobre

Le défenseur de l’équipe du Sénégal, Moussa Niakhaté, ne participera pas au match entre le Sénégal et les Comores, prévu le 4 octobre 2026 au stade Vélodrome de Marseille. Le joueur s’est blessé lors de la rencontre face à l’Éthiopie.



Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) indique que le défenseur a passé une IRM ce jeudi à Marseille afin d’évaluer sa blessure.



« Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer », a annoncé l’instance dirigeante.



Le joueur va ainsi retrouver son club pour poursuivre sa prise en charge médicale.



La FSF lui souhaite un prompt rétablissement.