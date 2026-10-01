Services PI-SPI : la BCEAO actualise la liste des 175 participants autorisés

Le paysage financier de l'Union monétaire ouest-africaine (UMEOA) évolue en matière de régulation des services de paiement. Selon la mise à jour officielle de la BCEAO intitulée « Liste des participants autorisés à ouvrir les services de PI-SPI au public », ce sont 175 acteurs qui se trouvent désormais habilités à proposer ces prestations au sein de la région .



Cette nomenclature officielle, arrêtée au 30 septembre 2026, englobe l'ensemble des institutions financières et des établissements de monnaie électronique répartis dans les différents États membres .



L'analyse de cette liste exhaustive révèle une forte mobilisation des banques traditionnelles et des opérateurs de services financiers mobiles à travers les pays de la zone. Pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, les institutions agréées se plient aux exigences réglementaires de l'institution émissaire .



Des groupes bancaires de premier plan aux solutions fintech innovantes, de nombreux acteurs figurent officiellement parmi les participants autorisés à ouvrir les services de PI-SPI au public . Les entités ainsi répertoriées sont appelées à maintenir les standards les plus rigoureux afin de consolider l'interopérabilité et l'inclusion financière à l'échelle régionale.