Services PI-SPI : la BCEAO actualise la liste des 175 participants autorisés

Le paysage financier de l'Union monétaire ouest-africaine (UMEOA) évolue en matière de régulation des services de paiement. Selon la mise à jour officielle de la BCEAO intitulée « Liste des participants autorisés à ouvrir les services de PI-SPI au public », ce sont 175 acteurs qui se trouvent désormais habilités à proposer ces prestations au sein de la région
.
Cette nomenclature officielle, arrêtée au 30 septembre 2026, englobe l'ensemble des institutions financières et des établissements de monnaie électronique répartis dans les différents États membres
.
L'analyse de cette liste exhaustive révèle une forte mobilisation des banques traditionnelles et des opérateurs de services financiers mobiles à travers les pays de la zone. Pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, les institutions agréées se plient aux exigences réglementaires de l'institution émissaire
.
Des groupes bancaires de premier plan aux solutions fintech innovantes, de nombreux acteurs figurent officiellement parmi les participants autorisés à ouvrir les services de PI-SPI au public
. Les entités ainsi répertoriées sont appelées à maintenir les standards les plus rigoureux afin de consolider l'interopérabilité et l'inclusion financière à l'échelle régionale.
Cette nomenclature officielle, arrêtée au 30 septembre 2026, englobe l'ensemble des institutions financières et des établissements de monnaie électronique répartis dans les différents États membres
L'analyse de cette liste exhaustive révèle une forte mobilisation des banques traditionnelles et des opérateurs de services financiers mobiles à travers les pays de la zone. Pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, les institutions agréées se plient aux exigences réglementaires de l'institution émissaire
Des groupes bancaires de premier plan aux solutions fintech innovantes, de nombreux acteurs figurent officiellement parmi les participants autorisés à ouvrir les services de PI-SPI au public
Autres articles
-
Sénégal : le taux d’emploi s’établit à 41,4%, le chômage élargi estimé à 19,1% au deuxième trimestre 2026
-
Gestion de la dette : le Sénégal rencontre ses créanciers extérieurs le 06 octobre prochain
-
Développement régional : la BIDC débloque 390 millions dollars pour des projets structurants au Ghana, au Nigéria, au Sénégal et au Togo
-
Aviculture : le groupe Sedima injecte plus de 20 milliards de FCFA pour sa filière au Congo
-
Croissance, dette et réformes : la BERD dresse le bilan contrasté de l’Afrique de l'Ouest