Casamance : le sergent-chef Nfally Sonko tué au front, son père adjudant-chef engagé dans la même zone

Le sergent-chef Nfally Sonko, appartenant au 1er Bataillon de parachutistes, a perdu la vie le jeudi 12 mars 2026 lors d'affrontements avec des éléments armés à Djifanga, une localité située près de Kadialok à la frontière avec la Gambie. Le soldat, issu de la 39ème promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) et basé au Camp Lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye, est tombé après plusieurs heures de combats.



Au moment de son décès, rapporte FDS TV, son père, l'adjudant-chef Sonko, était également déployé sur le théâtre des opérations en Casamance (Zone 5). Ce dernier sert au sein du Bataillon d’Artillerie.



Selon les précisions de l'Adjudant-chef à la retraite Gana Sene, président de l’Amicale des Artilleurs, le père du défunt est un militaire de carrière ayant participé aux opérations en Casamance, en Guinée-Bissau, ainsi qu'à plusieurs missions internationales sous l'égide des Nations unies.



La levée du corps est prévue à Ziguinchor. Le sergent-chef Nfally Sonko sera inhumé à Karongue, son village d'origine.