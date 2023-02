Ce qu'il faut savoir sur les soldats sénégalais morts au Mali

L'explosion d'une bombe artisanale a tué trois (3) soldats sénégalais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) et blessé cinq (5) autres mardi. Les victimes étaient en mission dans le centre du Mali.



En effet, L'Observateur donne plus de détails sur l'identité des victimes. D'abord, selon le canard, les soldats décédés sont le caporal Ousseynou Diallo et les marins Eugène Mingou et Pierre Tama Boubane.



Le premier susnommé était â gé de 33 ans. Il est originaire de Kabatoki (Kaolack). Il laisse derrière lui une veuve et deux enfants. Il est jumeau. Il a perdu son frère à l’âge de 7 ans. C’est après le BAC qu’il a intégré l’armée, en 2015.



Le second est militaire en service à la Marine nationale. Originaire de Ziguinchor, il a été nouvellement marié. Tandis que le troisième est originaire de la région de Kédougou, il laisse derrière lui une veuve et un bébé né il y a deux semaines qu’il ne verra jamais.



S'agissant des cinq blessés, il s'agit des soldats de première classe Amdy Moustapha Diop et François Sarr et des marins Papa Mamadou Mass Diop, Cheikh Ahmeth Fadel Diouf et Mamadou Sall.