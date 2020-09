Ce qu'on sait du prochain tirage au sort de la Ligue des Champions

La saison 2020/21 de Ligue des Champions a déjà démarré. Plusieurs écuries sont en course pour décrocher leur place pour la phase de poules et le tirage au sort, le 1er octobre, au siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse. Et si le Paris SG et le Stade Rennais savent déjà à quoi s'en tenir (respectivement placés dans le chapeau 1 et 4), l'Olympique de Marseille attend toujours d'être fixé.

Les Phocéens sont pour l'heure placés dans le chapeau 3 et attendent patiemment l'issue des barrages aller-retour prévus les 22, 23, 27 et 28 septembre prochains. Ce mardi, les éliminations de Besiktas, Benfica et du Dinamo Zagreb ont augmenté leurs chances de rester dans ce chapeau, mais ce n'est pas terminé. Trois écuries doivent encore sortir André Villas-Boas et ses troupes doivent encore espérer l'élimination de trois concurrents directs. La Gantoise et le Dynamo Kiev s'affrontent, libérant de fait une place. Il restera encore devant l'OM, au coefficient UEFA, le RB Salzbourg (face au Maccabi Tel-Aviv), l'Olympiakos (contre l'Omonia Nicosie) et le FK Krasnodar (opposé au PAOK).

Deux de ces trois écuries devront donc passer à la trappe pour que les Ciel-et-Blanc soient sûrs de figurer dans le chapeau 3. Dans le cas contraire, ils rejoindraient Rennes dans le chapeau 4 et pourraient craindre un tirage terrible avec trois adversaires de renom (Real Madrid, Manchester United et Lazio/Bayern Munich, Chelsea et Atalanta ou Liverpool, Barcelone et l'Inter, par exemple). Suspens. Chapeau 1 : Bayern Munich (ALL, tenant du titre Ligue des champions) Séville FC (ESP, tenant du titre en Ligue Europa) Real Madrid (ESP) Liverpool (ANG) Juventus (ITA) PSG (FRA) Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) FC Porto (POR) Chapeau 2 : Barcelone (ESP) Atlético de Madrid (ESP) Manchester City (ANG) Manchester United (ANG) Shakhtar Donetsk (UKR) Borussia Dortmund (ALL) Chelsea (ANG) Ajax (P-B)