"Ce sont ceux qui tuent les enfants qui sont des terroristes" selon les proches de l'Imam Ndao

Mouhamadou Mbacké Diagne, un des proches de l’Imam Alioune Badara Ndao tacle sévèrement le Président Macky Sall. Ce dernier accuse le chef de l’Etat de s’en prendre aux religieux alors que les Sénégalais l’attendent sur des questions beaucoup plus importantes à savoir l’insécurité, l’homosexualité, le mauvais déroulement de la campagne arachidière, la crise scolaire entre autres.



«Nous interpellons l’Etat du Sénégal et la justice sénégalaise pour que le procès d’Imam Alioune Ndao soit équitable et juste. Dernièrement, Il y a beaucoup de choses qui se sont passé. Et, à mon avis, elles constituent des priorités pour les Sénégalais. Nous appelons Macky Sall à intervenir ces priorités qui sont liés les priorités, l’insécurité, l’homosexualité, le mauvais déroulement de la campagne arachidière, la crise scolaire entre autres, au lieu de s’attraper à Imam Ndao », a déclaré Mouhamadou Mbacké Diagne, un proche de l’Imam.



Poursuivant son argumentaire, il a également révélé qu’aujourd’hui des Sénégalais ont peur de la recrudescence des cas d’enlèvement d’enfants. Actuellement, il y a des enfants maltraités, violés et ensuite tués avant d’être mis dans des sacs. Il n’y a pas plus terroriste que cela. Ce sont ces malfaiteurs qu’on doit appeler des terroristes. Parce qu’ils sont en train de terroriser la population Sénégalaise ».