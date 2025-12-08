Mutuelle de Santé des Agents de l’État (MSAE) : Babacar Ngom reconduit pour un mandat de cinq ans

La Mutuelle de Santé des Agents de l’État (MSAE) a renouvelé sa confiance à son président sortant. Réunis en Assemblée Générale Nationale le samedi 6 décembre 2025 à Dakar, les délégués des sections départementales et des coordinations interrégionales ont reconduit à l’unanimité Babacar Ngom pour un mandat de cinq ans à la tête de la MSAE.



Dans un communiqué, le MSAE souligne que les travaux de cette 7ᵉ Assemblé Générale Nationale se sont déroulés dans un esprit de responsabilité, consolidant la tradition démocratique de la MSAE. Les délégués ont unanimement salué : la transparence du processus électoral lors des renouvellements des sections et coordinations ; le professionnalisme des équipes techniques, la qualité des rapports statutaires présentés et la pertinence des orientations stratégiques présentées pour l’horizon 2026-2030.



Un nouveau mandat tourné vers la continuité et l’ouverture internationale



Dans son allocution, Babacar Ngom a exprimé sa gratitude aux délégués et réaffirmé son engagement à : « poursuivre les réformes engagées ; consolider la cohésion institutionnelle ; renforcer la formation des élus ; optimiser les outils de gestion ; amplifier la communication et hisser la MSAE au rang des mutuelles de référence internationale ».