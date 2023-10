Cédéao: une réunion d'officiers concernant le Niger prévue à Sokoto avortée

Les officiers invités ne sont jamais allés à Sokoto. Ils ont atterri à Abuja qu’ils n’ont jamais quitté jusqu’à jeudi. Selon nos informations, cela ressemble à une mauvaise organisation. Tout s’est passé comme s’ils n’étaient pas attendus. Il n’y a donc pas eu de réunion. Certains analystes imaginaient que l’ordre de démobilisation interviendrait à ce moment-là.



Les choses sont allées à reculons depuis la dernière réunion des chefs d’état-major tenue à Accra mi-août. Plus personne n’est dans l’option de l’intervention militaire, confie un diplomate d’un pays membre. Les pays contributeurs qui avaient rassemblé les troupes pour la cause les ont libérées et leur auraient même versé les primes prévues.



Si par hasard, une annonce de démobilisation se fait, elle sera bien discrète, analyse une source politique. La Cédéao a deux solutions « ne rien dire et laisser constater » ou « bien habiller sa volte face ». Le prochain sommet ordinaire de la Cédéao devrait se tenir le 10 décembre à Abuja.