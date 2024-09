Célébration de la Fête Nationale de la Catalogne à Dakar : Concerts, exposition et dégustations catalano-sénégalaises

La Délégation du Gouvernement de la Catalogne en Afrique de l'Ouest célèbre pour la première fois la Fête Nationale de la Catalogne à Dakar le 7 septembre.



Selon un communiqué, l'événement se tiendra le 7 septembre aux Jardins du Musée Théodore-Monod d'Art Africain à 17h00 et comportera un concert avec trois artistes catalans : Mu Mbana, un compositeur et multi-instrumentiste reconnu pour sa musique éclectique ; Maguette Dieng (Mbodj), DJ et programmatrice musicale influente à Barcelone ; et Estela Nur, auteure-compositrice-interprète.



Durant l’événement, la Délégation compte présenter une exposition de la culture populaire catalane avec 30 photographies et une dégustation gastronomique catalane-sénégalaise



Enfin, le communiqué informe que le chef et acteur sénégalais Soly cuisinera des plats sénégalais avec des touches de cuisine catalane pour offrir des dégustations aux invité.e.s.