Célébration du 14-juillet: La France renforce son partenariat économique et culturel avec le Sénégal

Lors de la cérémonie marquant la fête nationale française au Sénégal, l'ambassadrice de France Christine Fages a souligné l'importance croissante des liens économiques et culturels entre les deux nations. "Avec plus de 30 000 emplois directs générés par 270 entreprises françaises implantées au Sénégal, dont près de 90 % sont occupés par des travailleurs sénégalais", la France affirme son engagement à favoriser la formation et l'emploi locaux.



Dans son discours, madame Fages a mis en avant les initiatives telles que le programme 'Shoes Africa', soutenant les investissements et les projets entrepreneuriaux au Sénégal grâce aux transferts de technologie et à l'implication de la diaspora sénégalaise en France.



Pour elle : "la rencontre récente entre les présidents Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye à Paris le 20 juin dernier, a marqué un tournant dans les relations bilatérales, jetant les bases d'un partenariat renouvelé fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs. Les discussions ont notamment porté sur des secteurs clés tels que la souveraineté énergétique, alimentaire et sanitaire, ainsi que sur la formation professionnelle, le sport et la mémoire historique, cruciaux pour le développement durable des deux nations."



À l'approche du Sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts en octobre prochain, l'ambassadrice a souligné l'importance "de la langue française comme trait d'union entre les peuples français et sénégalais, citant le président-poète Léopold Sédar Senghor."



En conclusion, elle a exprimé sa gratitude envers le gouvernement sénégalais pour son partenariat dans des domaines clés tels que la culture, la jeunesse et le sport, et a réaffirmé l'engagement de la France à soutenir l'épanouissement de la jeunesse sénégalaise face aux défis actuels.



La cérémonie s'est conclue sur une note de solidarité, rappelant que le 14 juillet célèbre non seulement la prise de la Bastille, mais aussi l'unité nationale et la réconciliation, valeurs partagées qui continueront de guider les relations franco-sénégalaises vers un avenir commun prometteur.