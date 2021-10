Centrafrique: au moins 12 morts dans une attaque près de Bambari

En Centrafrique, des véhicules de commerçants ont été attaqués ce mardi 5 octobre à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bambari. Joint par RFI, le préfet de Bambari donne un bilan d'au moins 12 morts et 7 blessés.



Un bilan qui pourrait encore s'alourdir, des équipes travaillent encore sur place. Le préfet assure que l'attaque a été menée par l'UPC, le groupe armé le plus influent dans la région. Depuis quelques temps, la zone est sous tension. Il y a moins d'une semaine, les autorités ont rallongé le couvre-feu dans la ville de Bambari à cause de «la gravité des atteintes à la sécurité publique constatées», rapporte RFI.