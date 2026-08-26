Championnats d’Afrique Zone 2 : Dakar veut faire de l’événement une « fête de la natation africaine »

Dakar s’apprête à accueillir les Championnats d’Afrique de natation de la Zone 2, prévus du 28 au 30 août, au Centre aquatique de Dakar, situé dans l’enceinte du Complexe Tour de l’Œuf, ex-Piscine olympique.



Pour la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS), cette compétition doit aller au-delà de la seule performance sportive. Son président, Magatte Fatim Dièye, ambitionne d’en faire une véritable « fête de la natation africaine » et un espace de partage entre les différentes fédérations de la Zone 2.



« Au-delà des résultats sportifs, nous voulons faire de ces championnats une fête de la natation africaine et un moment de partage entre les différentes fédérations de la zone 2 », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.



Une vingtaine de pays attendus



La compétition devrait réunir une vingtaine de pays de la Zone 2. La FSNS assure avoir travaillé sur l’ensemble des aspects liés à l’organisation, notamment l’accueil des délégations, l’arbitrage, la logistique et la sécurité.



« Notre objectif est d’offrir une organisation digne du Sénégal et des standards internationaux », a indiqué Magatte Fatim Dièye.



Le président de la FSNS voit également ces championnats comme une répétition générale à quelques semaines d’un autre grand rendez-vous sportif : les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Sixième édition à Dakar



La capitale sénégalaise connaît déjà bien cette compétition. Dakar a accueilli les Championnats d’Afrique de natation de la Zone 2 à cinq reprises, en 2005, 2011, 2016, 2018 et 2022. L’édition 2026 sera donc la sixième organisée à Dakar, sur un total de 19 éditions.



Confiant quant à la réussite de l’événement, Magatte Fatim Dièye souligne que la FSNS a travaillé avec les différentes parties prenantes afin de garantir les meilleures conditions pour la tenue de ces championnats.



Au-delà des podiums, le Sénégal entend ainsi profiter de ce rendez-vous continental pour renforcer les liens entre les fédérations de la Zone 2 et démontrer sa capacité à organiser des compétitions internationales à l’approche des JOJ Dakar 2026.