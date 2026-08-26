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Sénégal : la Raddho «exige le respect strict du calendrier électoral» et des élections en janvier 2027



Sénégal : la Raddho «exige le respect strict du calendrier électoral» et des élections en janvier 2027
Au Sénégal, alors que les élections locales doivent avoir lieu avant le 23 janvier 2027, les signaux d’un report se multiplient. Pour l’heure, pas de décret de convocation du corps électoral, pas de révision annoncée des listes électorales. Face à cette situation, dans un communiqué, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (Raddho) a exigé, ce mercredi 26 août, le «respect strict du calendrier électoral» et la tenue des élections  en janvier 2027.  

«La Raddho exige le respect strict  du calendrier électoral et la tenue effective des élections locales en janvier 2027 et invite les autorités à faire de la transparence, de la concertation et du respect de la loi les principes directeurs de la conduite du processus électoral», a dit la Raddho, pour qui «la stabilité démocratique et la paix sociale en dépendent».

L’Organisation non gouvernementale (ONG)  a aussi invité le gouvernement a publié «sans délai et de manière transparente» la feuille  de route du processus électoral ainsi que les principales dates et mesures préparatoires.  Car, ajoute-t-elle, tout report qui ne  serait pas fondé  «sur une  justification légale, objective et concertée» pourrait porter «atteinte à l’ordre constitutionnel»  et à la «confiance des citoyens» au processus électoral.
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Charles KOSSONOU

Mercredi 26 Août 2026 - 12:41


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