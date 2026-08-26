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Ligue 1 : le Marocain Ayyoub Bouaddi signe à Manchester City le plus gros transfert vers l’étranger



Ligue 1 : le Marocain Ayyoub Bouaddi signe à Manchester City le plus gros transfert vers l’étranger
Le Marocain Ayyoub Bouaddi, âgé de 18 ans, était jusque-là un joueur de la Ligue 1 française  de football. De Lille, il a signé  un transfert XXL estimé à 100 millions d’euros (environ 65,59 milliards FCFA) à Manchester City (Angleterre).  Le Lions de  l’Atlas (milieu de terrain) devient donc le plus gros transfert vers l’étranger de l’histoire de la Ligue 1 et le deuxième joueur africain le plus cher de l’histoire.

Pour rappel, le jeune ivoirien Yann Diomandé (19 ans) demeure en tête  du classement du transfert le plus cher de l’histoire des footballeurs africains, après avoir signé, début août 2026,  un contrat de 140 millions d’euros (plus  de 91 milliards FCFA) avec le Real Madrid, en Espagne.
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Charles KOSSONOU

Mercredi 26 Août 2026 - 13:06


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