Ligue 1 : le Marocain Ayyoub Bouaddi signe à Manchester City le plus gros transfert vers l’étranger

Le Marocain Ayyoub Bouaddi, âgé de 18 ans, était jusque-là un joueur de la Ligue 1 française de football. De Lille, il a signé un transfert XXL estimé à 100 millions d’euros (environ 65,59 milliards FCFA) à Manchester City (Angleterre). Le Lions de l’Atlas (milieu de terrain) devient donc le plus gros transfert vers l’étranger de l’histoire de la Ligue 1 et le deuxième joueur africain le plus cher de l’histoire.



Pour rappel, le jeune ivoirien Yann Diomandé (19 ans) demeure en tête du classement du transfert le plus cher de l’histoire des footballeurs africains, après avoir signé, début août 2026, un contrat de 140 millions d’euros (plus de 91 milliards FCFA) avec le Real Madrid, en Espagne.