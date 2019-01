Centrale à Charbon, Pôle urbain Diamniadio, nouveau Port: Bargny-Sendou proteste et sort encore ses brassards rouges

Par ailleurs, alors que les travaux du port ont déjà commencé, aucun d'entre-eux ne se dit avoir été indemnisés jusqu'à ce jour. Issa Gueye, coordinateur du collectif des impactés du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou dénonce l'absence d'étude d'impacts environnemental et social et de tout plan d'action pour la réinstallation des habitants de Sendou qui vont être délogés pour la construction d'une partie du port. En effet, en terrassant les terres et démarrant les travaux, l'entreprise Senegal Minergy Port entrave le code de l'environnement qui impose la réalisation d'une telle étude d'impacts environnemental et social pour tout établissement classé de catégorie 1. Or, aucune étude définitive n'est encore sortie. Mais outre la légalité, c'est la détresse sociale et psychologique qui découle de ces expropriations qui ressort de la marche. À Miniam, le port n'est pas tenu de les reloger sachant leurs habitations ne se trouvent pas sur son site. Pourtant ils seront accolés à ce dernier et ne pourront donc dans les faits rester. Sans compter que sans ressources, « les gens ne parviennent plus à joindre les deux bouts, » alerte Issa Gueye.