Centre de formation de Réal Madrid : Un jeune sénégalais survole la championnat des jeunes

La probabilité de voir un Sénégalais évoluer dans l'équipe première du Real Madrid s'accroit. En effet, les équipes jeunes du club madrilène sont de plus en plus investis par les jeunes sénégalais. Après, Moha Wade, le jeune gardien de but qui a été convoqué par Zidane chez les A à l’occasion du Clasico de samedi passé, Baba Diocou aussi est en train d’affûter ses armes chez les plus jeunes du club espagnol. Agé de 12 ans seulement, Diocou est en train de marquer de ses empreintes la compétition que dispute sa catégorie en Espagne.

Les Madrilènes placent beaucoup d’espoir sur le gamin : « il est déjà un joueur très corpulent, puissant et fort. Il est capable de faire des efforts avec facilité. Il a un grand impact dans le jeu. Un joueur très solidaire, qui travaille toujours pour l’équipe. Il se distingue par sa bonne attitude », a publié le club sur son site officiel concernant Baba Diocou.