Centre de santé Saliou Ndao de Kaffrine : une vidéo sur l'agression verbale d'un médecin fait le tour des réseaux sociaux

Un incident est intervenu samedi dernier aux environs de 21 heures, au centre de santé de référence Saliou Ndao de Kaffrine. La dispute, selon le communiqué de l'institution sanitaire, signé du docteur Christophe Koldi Kanfom, médecin chef de district, a opposé un accompagnant de malade et docteur Bigoumba Phinees Aziel. L'accompagnant malade se nommant Awa Minté (âgé de 22 ans) et Dr Aziel stagiaire (âgé de 27 ans) lors de leur dispute, ont été présents, renseigne toujours la noté : "Dr Moussa Cissé, médecin chef adjoint au centre de santé, Monsieur Seydou Diallo, gestionnaire du centre de santé, Mamadou Lamine Barra Diaw, gardien au centre de santé, les infirmières de garde, Amy Ndao, Awa Ndiogou; les autres malades et leurs accompagnants en attente sur la queue".



Relatant les faits à l'origine de cet incident, le Dr Kanfom de renseigner que le jour des faits "le médecin de garde (Dr Aziel) avait une urgence. Il s'agissait d'une malade dyspnéisante, âgée de 73 ans, qui était dans un état critique...". Poursuivant la relation des faits Dr Kanfom d'informer : au moment où le médecin était occupé à gérer cette urgence médicale, un accompagnant d’un autre patient qui était venu en dernière position sur la queue, a brusquement tapé et ouvert la porte du bureau de consultation de manière agressive en le menaçant, lui taxant qu’il est très lent et qu’il n’a qu’à arrêter la consultation et l’établissement du dossier médical pour s’occuper des autres malades ; ce qui n’est pas possible car le médecin devait impérativement terminer avec ce patient (beaucoup plus urgent d’ailleurs) avant de s’occuper des autres malades".



Malgré cet incident, ajoute le médecin chef de district, "c’est ainsi que le médecin après avoir géré l’urgence a, malgré tout, pris le temps de consulter son malade, qui n’était même pas dans une situation d’urgence, puis lui a mis sous traitement oral, et ceci, au détriment des autres malades qui sont venus avant, juste pour le calmer et pouvoir continuer son travail".



Dans cette affaire indique Dr Kanfom sur la note, c'est qu'une vidéo concernant cet incident s'est retrouvé après sur les réseaux sociaux. De plus, a-t-il indiqué, "néanmoins, durant leur échange, le gars en a profité pour prendre discrètement une vidéo. Une fois chez lui, malgré le fait que le médecin a consulté son malade pour tenter de le calmer, il a envoyé la vidéo qu’il avait pris au moment de la dispute dans les réseaux sociaux. Ce qui est vraiment déplorable et inadmissible".



C'est un état de fait que le médecin chef de district trouve inadmissible et qu'il a fermement condamné dans le communiqué parvenu à PressAfrik, en date du 28 septembre 2024 . Car, selon lui, le médecin Dr Aziel était verbalement agressé dans l'exercice de ses fonctions.