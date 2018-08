 Ces 10 sportifs ont laissé de grosses fortunes dans leurs divorces

Les histoires d’amour à l’eau de rose n’ont souvent pas de fins heureuses. C’est le cas de ces sportifs que vous enviez devant le petit écran. Bien loin des projecteurs, leurs ménages furent catastrophiques et l’ultime solution a été le divorce. Voici quelques-uns qui en ont laissé leur peau



1- Michael & Juanita Jordan





C’est en 2006 que le divorce a été officiellement prononcé, une décision prise « mutuellement et à l’amiable » pour un montant estimé à près de 168 millions de dollars.



Publicité 2-Tiger Woods & Elin Nordegren





Divorcé en 2010 pour relation extra-conjugale. Malgré des excuses publiques de la star des Greens, il a payé cher suite à la décision des jurys au tribunal. En compensation, Elin Nordegren a reçu un chèque de 100 millions de dollars et perçoit une pension alimentaire pour soutenir l’éducation des enfants.



3- Bernie & Slavica Charleston







Le grand argentier de la Formule 1 a été marié 23 ans à Slavica qui lui donnera deux enfants. Le divorce sera prononcé en 2009 et Bernie Ecclestone se mariera une troisième fois en 2012 avec Fabiana Flosi. Marié à l’ancien mannequin Slavica, il aurait dû se séparer de près d’un milliard de dollars lors de son divorce.



4-Kim Kardashian & Kris Humphries







La vedette de la téléréalité et la star du basketball ont été mariés pendant 72 jours de vie commune. Mais ce que nous ne savions pas c’est que la maman de North West a fait fortune durant ses 72 jours en tant que Madame Humphries. En effet, selon des documents judiciaires que se serait procuré le RadarOnline, Kim Kardashian, actuelle femme du rappeur Kanye West, aurait engrangé plus de deux millions de dollars. Pour la vente des photos de son mariage à People Magazine, Kim Kardashian a touché 1,1 million de dollars. Elle avait aussi conclu un deal exclusif avec le Time Magazine pour la somme de 175.000 dollars.



5-Eva Longoria et Tony Parker







Le sportif français et la célèbre actrice ont été mariés durant trois ans. Ils ont divorcé pour des raisons d’adultère.



6-Pilar Biggers et Deon Sanders







Deon Sanders a demandé le divorce de son épouse après 12 ans de mariage et a payé 10 millions de dollars lors de leur séparation.



7- Shaunie Nelson & Shaquille O’neil







En 2009, le couple divorce après sept ans de mariage. La star de la NBA versera en compensation la somme de 20 000 $ par mois à son ex-épouse.



8- Robin Givens & Mike Tyson









Le boxeur et l’actrice ont été mariés moins d’un an. Tyson aurait payé plus de 10 millions de dollars lors du divorce !



9-Thierry Henry & Claire Merry



L’attaquant légendaire de l’équipe de France a conclu un accord à l’amiable avec son ex-épouse en septembre 2007. Cet accord prévoyait le paiement d’une prestation compensatoire de 9,2 millions d’euros.



10-Didier Zokora





Selon plusieurs médias people et spécialisés en Football, Didier Zokora, le footballeur ivoirien, avait dépensé en 2014 plus de 2 milliards de francs CFA (soit environ 4 millions d’euros) pour solder son divorce avec son ex-épouse, Mariam Diallo.