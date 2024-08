Cessation de paiement : un fleuron de l'économie sénégalaise placée en redressement judiciaire

La société africaine de transformation, reconditionnement et de commerce (Satrec) traverse un sale temps. En plus des saisies tous azimuts qui visent ses dirigeants, le tribunal de Commerce a déclaré la société en cessation de paiement avant de fixer la date de celle-ci au 30 décembre 2022.



Les juges ont aussi ordonné l’ouverture d’un redressement judiciaire. Selon Libération qui donne l’information, Babacar Ndiaye a été désigné en qualité de syndic et Sildou Diouf, juge commissaire de ladite procédure. Il lui a été imparti un délai de six mois à compter de la décision pour déposer un concordat de règlement.