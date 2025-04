Foot : Le FC Barcelone remporte la Coupe du Roi contre le Real Madrid

Le FC Barcelone a vaincu le Real Madrid pour la troisième fois cette saison en s’adjugeant, ce samedi 26 avril, la Coupe du Roi au terme d’une somptueuse finale qui s’est conclue après prolongation sur le score de 3-2 pour les Catalans. Jules Koundé a offert le but de la victoire aux Barcelonais alors que Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni ont également marqué durant cette rencontre tendue et spectaculaire.



Le Français Jules Koundé a offert la Coupe du Roi au FC Barcelone en marquant en fin de prolongation (116e) face au Real Madrid (3-2), samedi soir à Séville.



Le premier coup franc direct de Mbappé



Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et leader de la Liga, le Barça remplit le premier de ses trois objectifs cette saison à l’issue d’un match à rebondissements où deux autres Français Kylian Mbappé (70e) et Aurélien Tchouaméni (77e) ont marqué, en vain, pour le Real Madrid, plus que jamais proche d’une saison blanche.



Le bijou de Pedri



Le Barça avait ouvert la marque sur un sublime but de Pedri parfaitement servi par Yamal (28’).



Ferran Torres avait redonné l’avantage aux Catalans à la 84e. Malgré la bonne entrée en jeu de Kylian Mbappé à la mi-temps de ce nouveau Classique, qui a relancé son équipe après le repos, le FC Barcelone poursuit sa moisson grâce à la frappe gagnante de Jules Koundé contre un rival madrilène qu’il a battu trois fois cette saison…





Avec Ouest France