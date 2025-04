Décès de Nango Seck, ancien député de la diaspora : Le président de l'Assemblée nationale présente ses condoléances

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de Nango Seck, ancien député de la diaspora à la 13e législature, survenu en Italie.

Il a présenté ses condoléances à la famille du défunt et prié pour le repos de son âme.



Voici l’intégralité de son message.



C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de Monsieur Nango Sek, ancien député de la diaspora à la 13ᵉ législature, survenu ce samedi 26 avril en Italie.

Au nom de l’Assemblée nationale du Sénégal, je présente à sa famille éplorée, à ses proches ainsi qu’à sa famille politique, mes condoléances les plus attristées et l’expression de ma solidarité en ces moments particulièrement douloureux.

Je prie le Tout-Puissant d’accueillir le défunt dans Son Paradis éternel.

Que son âme repose en paix.

Amen