L'Ambassade du Sénégal en Suisse alerte sur un faux communiqué et appelle les Sénégalais à la vigilance

L’Ambassade de la République du Sénégal auprès de la Confédération suisse informe ses compatriotes de la circulation d'un faux communiqué, identifié sous le numéro « N-04/2025/ASS » et daté du 16 avril 2025.



Selon un communiqué signé par le Premier conseiller, Ndongo Niang Ba, l’en-tête officiel de l’Ambassade, ainsi que le nom, la fonction et la signature du Chargé d’Affaires a.i, ont été frauduleusement utilisés, tandis que les coordonnées de l'Ambassade ont été effacées.



L’Ambassade appelle les Sénégalais à ne donner aucune foi aux informations contenues dans ce faux communiqué et les appelle à plus de vigilance.



Elle rappelle qu’elle continuera à communiquer avec la communauté par les canaux usuels.