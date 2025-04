Funérailles du Pape François : Le Sénégal représenté par le ministre Jean Baptiste Tine

Pape François a été inhumé ce samedi dans la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, conformément à ses dernières volontés. Le souverain pontife, décédé le 21 avril à l’âge de 88 ans, repose désormais dans cette église emblématique de son pontificat, dédiée à la Vierge Marie, où il aimait se recueillir avant et après chacun de ses voyages apostoliques.



Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine a représenté l'État du Sénégal lors des funérailles de Sa Sainteté le Pape François ce matin au Vatican, sur les instructions du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko.



« Dans un moment empreint de foi, de respect et d'une profonde émotion partagée par les délégations venues du monde entier, hommage a été rendu à cet homme exceptionnel, pasteur d'une rare humilité et infatigable défenseur de la paix et de la fraternité universelle », souligne le ministère de l’Intérieur sur sa page Facebook.