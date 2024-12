Chambre Criminelle : un homme de 59 ans accusé de "viol" par l'amie de sa fille âgée de 13 ans

I. Diallo, un homme âgé de 59 ans, a été jugé mardi, devant la chambre criminelle du Tribunal de Dakar, pour une affaire de viol l'opposant à l'amie de sa fille, F.B.Diallo âgée de 13 ans. Le vieux est poursuivi pour "attouchement sexuels, viol, détournement de mineu"r.



Selon le journal L’Observateur, les faits remontent au courant de l’année 2020 et 2022. Pendant ce temps, FB. Diallo vivait chez sa grand-mère, une maison située à quelque encablure de la maison de I. Diallo.



Etant donné que la mineure et la fille du prévenu partageaient la même école, F.B. Diallo rendait visite assez souvent à son amie. Un jour, elle était passée chez l’accusé pour acheter des fruits (Oranges), mais la vendeuse, l’épouse de I. Diallo étant absente, son mari a décidé de vendre les fruits à la petite.



Apres l’avoir vendu, le prévenu lui aurait amené dans la chambre de l’une de ses filles et aurait commencé, à partir de ces instants, à la caresser et à lui faire des attouchements sexuels. Acte que I. Diallo aurait perpétré sur sa victime avec le temps en lui remettant des sommes d’argent après chaque moment de plaisir.



Ainsi à la barre, F.B. Diallo a déclaré « je retournais chez lui à chaque fois, sans savoir le pourquoi. Je le retrouvais seul au environ de 15h ou 16 h et il en profitait toujours pour me violer » a déclaré la victime qui dit ignorer le nombre de fois où son bourreau a abusé d’elle durant deux ans.



Selon les accusations, I Diallo aurait même tenté d’étouffer l’affaire en proposant à la famille de F.B. Diallo une somme d’argent, contre leur silence.



L’accusé quant à lui a déclaré n’avoir jamais eu de relations sexuelles avec la jeune fille qu’il dit considéré comme sa propre fille mais qu’il lui donnait l’argent de façon désintéressée.



Le verdict est attendu le 17 décembre 2024.