Caisse de sécurité sociale et Ipres : "Le renouvellement des membres des instances dirigeants se fera avant le 1er mai 2025" (Gouvernement)

Le gouvernement à travers son ministre du Travail, de l'emploi et des relations avec les institutions va faire des corrections au niveau de la Caisse de sécurité sociale (Css) et l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) qui fonctionnement depuis plusieurs années dans "l'illégalité totale". Répondant aux questions écrites du député Guy Marius Sagna, Abass Fall rassure que "le renouvellement des membres des instances dirigeantes de ces institutions se fera avant la date du 1er mai 2025".



Dans sa première lettre écrite, le député de la majorité avait demandé au gouvernement ce qu'il compte faire face à "l'illégalité" des Conseils d'administration de l'Ipres et de la Css qui fonctionnement depuis huit ans dans "l'irrégularité totale" parce que leur mandat a expiré depuis le 31 décembre 2016, conformément aux articles 14 et 20 des statuts de la Css.



Dans sa seconde lettre écrite, Guy Marius Sagna a interpellé le gouvernement s'il compte faire auditer ou faire vérifier les comptes de la Css où l'on parle d'un détournement estimé à plus d'un milliard de F Cfa.