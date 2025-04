Saint- Louis: la vidéo d'un garçon violemment battu, déclenche l'ouverture d'une information judiciaire

Hier- mardi, une vidéo glaçante a déferlé sur les réseaux sociaux. Sur les images, on y voit un jeune homme, le visage fermé et le geste furieux, s'acharner avec une violence inouïe sur un petit garçon. Il le frappe sans relâche, avec une rage froide, presque mécanique. Chaque coup claque dans l'air, sec, brutal, insupportable. L'enfant hurle, supplie, tente de se démener, en vain. Les cris de douleur se heurtent au silence lourd des adultes présents, témoins impassibles d'un calvaire qui semble se répéter. Essoufflé par sa propre furie, l'agresseur ralentit un instant, respire fort, comme pour reprendre de l'élan, avant de reprendre sa litanie de coups. Il a fallu l'intervention d'une femme, visiblement bouleversée, pour qu'il finisse par lâcher prise.



La scène se passe à l'intérieur d'une maison, devant plusieurs personnes. La vidéo a été publiée sur Facebook par un certain Babacar Sow, avec un message aussi révolté que poignant. "Ce jeune se nomme Baye Mass Diakhaté. Il habite Saint-Louis. Il a été envoyé chez les frères de son père pour poursuivre ses études. Mais voici ce qu'ils lui font subir. Ils l'attachent et le torturent. J'ai d'autres vidéos montrant ses parties intimes endommagées. Aidez-moi à alerter les autorités. C'est inhumain et ça ne doit plus jamais arriver". Une seconde vidéo, tout aussi insoutenable, montre le dos du garçon couvert profondes plaies, balafré par les marques sanglantes de la cravache. Les chairs sont entaillées, gonflées, tuméfiées. Selon le lanceur d'alerte, l'enfant est régulièrement ligoté avant d'être battu. Des affirmations que la gravité des blessures rend terriblement crédibles.



Face à cette situation , le Procureur de Saint-Louis a été saisi en urgence. Le Journal L'Observateur nous apprend dans son édition de ce jour que la Brigade de recherches a été chargée de l'enquête et une première piste a déjà été ouverte grâce au numéro de téléphone associé à la vidéo. La Sonatel serait actuellement sollicitée pour exploiter cette donnée et remonter jusqu'aux auteurs des violences. L'identification de l'auteur des faits serait en cours. Et sauf retournement de situation, celui-ci pourrait être livré à la Justice dans les prochaines heures.