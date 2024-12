La Chambre criminelle du Tribunal Hors classe de Dakar a examiné, mardi dernier, une affaire impliquant Aminata Diop, accusée d’avoir immolé son mari, Mamadou J. Ba, dans leur domicile à Rufisque. À en croire L’Observateur qui relate l’histoire, le drame s’est déroulé dans la nuit du 26 au 27 juillet 2022.



Selon les déclarations des proches, la relation entre la dame Diop et son mari, était empreinte de tensions. Attraite à la barre, la mise en cause a rejeté la faute sur son époux. Elle a indiqué que celui-ci a été pris dans une tentative désespérée de se donner la mort. « Il a commencé à s’enduire de pétrole destiné à tuer les punaises de lit, menaçant de se suicider, avant d’allumer le briquet pour s’immoler », a-t-elle expliqué à la barre.



Elle ajoute que Mamadou J. Ba n’en était pas à sa première tentative : « Il avait déjà essayé de se pendre avec une corde attachée au cou. » Cependant, cette version est vivement contestée par la famille de la victime. Le jeune frère de du sieur Ba a rapporté des confidences troublantes de ce dernier à l’hôpital. « Il m’a dit que c’est durant son sommeil qu’il a senti une vive brûlure sur son corps et qu’il a tenté de se sauver en sautant dans le canal d’évacuation des eaux pluviales », a-t-il témoigné.



Face à ces versions contradictoires, la Chambre criminelle a décidé de mettre l’affaire en délibéré. Le sort d’Aminata Diop sera scellé le 14 janvier prochain.