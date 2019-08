Chambre de Commerce de Dakar: les délégués du personnel obtiennent la tête du Secrétaire Aly Mboup

Après des mois de lutte syndicale, le Collège des Délégués du personnel de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) a finalement obtenu la mise à la retraite obligatoire du Secrétaire général Waly Mboup.

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les travailleurs de la Cciad se félicite de cette décision du Président par Intérim. « Nous avons été amenés, ces dernières semaines, au devant de la scène pour demander le respect du code du travail et l'accord interprofessionnel sur la retraite à 60 ans.

Nous avons été entendus par le Président par intérim de la CCIAD qui a décidé la mise à la retraite immédiate de Monsieur Aly MBOUP qui devait l'être depuis 2015 et son remplacement », peut-on lire dans le document.



Le Collège des délégués de la Cciad invite ainsi tous les élus « à accompagner le nouveau Secrétaire général par intérim dans sa mission notamment de sécurisation et de développement des ressources, d'assistance et d'accompagnement des entreprises et des créateurs d'entreprise ».



Les travailleurs félicitent également le promu et « se tiennent à ses côtés pour relever les défis de modernisation des outils d'appui mais également assurer une transition réussie vers la Chambre Nationale de Commerce, d'Industrie et de Services du Sénégal (CCI-SN) ».



Le Collège des Délégués a aussi remercié le Président par intérim le Docteur Daouda Thiam « d'avoir pris une décision en respect des lois et règlements du Sénégal dans un contexte où les petits arrangements entre amis menaçaient la gestion et la crédibilité de la CCIAD ».