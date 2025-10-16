"Chantage et extorsions de fonds" : le rappeur 10.000 problèmes et Lamine kangam en garde à vue

Le rappeur Mohamed Fall dit 10.000 problèmes et Lamine kangam ont été placés en garde à vue hier, mercredi pour ‘’chantage’, diffusion de fausses nouvelles et extorsions de fonds’’.



Lamine Kangam et 10.000 problèmes ont accusé Serigne Abdou Fall d’être un homosexuel dans une vidéo sur les réseaux sociaux avant de lui demander plus d’un million de FCFA pour supprimer la vidéo. M. Abdou Fall leur a versé 300 mille F Cfa mais le rappeur et son acolyte sont revenus pour lui demander 10 millions de fcfa.



Après ce second assaut du duo, Serigne Abdou Fall a saisi la justice, informe le journal Libération.