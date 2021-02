Chantiers Data center ADIE et du PTN à Diamniadio: le ministre Yankhoba Diatara en monitoring « fast track »

Dans le cadre du suivi des instructions du Chef de l’Etat, qui a demandé un monitoring diligent des grands projets structurants dans le domaine du Numérique, le Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara et son staff ont effectué une visite à Diamniadio sur les chantiers du Data Center de l’ADIE et sur le site du Parc des Technologies Numériques (PTN) ce mardi 16 février 2021.



Le ministre Yankhoba Diatara et ses équipes se sont rendus successivement au PTN pour voir et échanger avec le coordonnateur du projet et son équipe sur l’état d’avancement des travaux ; et recueillir les avis et objections des prestataires.



A l’issue de cette première visite, le ministre a félicité l’équipe du PTN pour le travail efficace qui a été réalisé. Il a demandé au coordonnateur de continuer à œuvrer avec célérité et abnégation pour que, conformément aux engagements pris, le chantier soit livré dans les délais requis. Il a exprimé sa satisfaction après avoir constaté le travail abattu. C’est ainsi qu’il a promis de procéder à un monitoring trimestriel des travaux par une visite physique sur le site pour s’assurer du respect des délais.



La seconde étape a été consacrée au Datacenter de l’ADIE. Et avec le DG Cheikh BAKHOUM, le Ministre Yankhoba Diatara a procédé à la visite du chantier. Il a de ce fait noté que les travaux avaient un bon niveau d’exécution. C’est dans ce sens qu’il a fait la promesse au DG de suggérer au Chef de l’Etat d’inscrire, dans son agenda, l’inauguration prochaine du Datacenter.

Pour rappel, cette infrastructure, qui est de classe mondiale répond aux normes Tiers3.