Charlatanisme : il se fait gruger la somme de 16 millions de FCFA par un charlatan pour soigner ses maux de ventre

Ndiaga Sow âgé de 25 ans, cherchant à soulager ses douleurs abdominales, s'est fait escroquer par le charlatan Moustapha Diallo, alias Mara Baldé, qui lui a soutiré 16 millions FCfa. Malgré ses espoirs de guérison, la victime s'est retrouvée sans épargne, sans biens, et endettée.



L'Observateur qui donne l'information écrit que la rencontre entre les deux hommes a eu lieu en décembre 2023. Le charlatan lui a été recommandé par un marabout rencontré en Espagne nommé Abdou Samad. Convaincu des compétences de Mara Baldé, Ndiaga Sow s'est rendu chez le mis en cause à Petit-Mbao. Après des consultations, celui-ci a affirmé que les maux ventre de son clients sont dus à un mauvais sort. Ainsi, il lui a demandé la somme de 150 mille FCfa en échange de "potions magiques".



Progressivement, la victime vide son compte d'épargne, remettant des sommes conséquentes au charlatan, suivant ses prescriptions. Au total, Ndiaga Sow est escroqué á hauteur de 16 millions FCfa sans aucune effet sur sa santé.



Las de décaisser son argent sans résultat, Ndiaga Sow a porté plainte. Face aux enquêteurs de la Division des enquêtes criminelles (Dic), Moustapha Diallo s'est lavé a grand eau en accusant son ami Abdou Samad d'avoir orchestré l'escroquerie. Selon ses déclarations, il l'aurait convaincu de faire croire au plaignant qu'il pouvait multiplier son argent grâce à des « Djinns ».



Il a été déféré au parquet pour" association de malfaiteurs, escroquerie et charlatanisme". Les enquêteurs sont toujours à la recherche de Abdou Samad pour élucider davantage cette affaire.