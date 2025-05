Chavirement à Werma : deux nouveaux corps repêchés ce vendredi, le bilan s’élève à cinq morts

Deux (02) nouveaux corps sans vie ont été repêchés ce vendredi dans les eaux du fleuve Sénégal à Werma, dans la commune de Bokiladji (région de Matam), portant à cinq le nombre total de victimes du naufrage survenu jeudi. Ces découvertes marquent la fin des opérations de recherche.



Le drame remonte à hier jeudi, lorsqu’une pirogue transportant cinq pêcheurs a chaviré alors qu’ils se dirigeaient vers Wompou, un village voisin, pour une sortie de pêche.



Trois corps avaient été retrouvés le jour même de l’accident. Les deux dernières victimes, repêchées ce vendredi, complètent ce bilan tragique.



Tous les disparus étaient originaires du même village, selon les informations des autorités locales. Une équipe composée de gendarmes, de membres de la protection civile et de villageois a mené les recherches pendant près de 24 heures avant de retrouver les deux derniers corps.



Le préfet de Matam a présenté ses condoléances aux familles des victimes, toutes issues de la communauté de Bokiladji, et a assuré que les autorités accompagneraient les proches dans cette épreuve.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce naufrage, notamment les conditions météorologiques et l’état de la pirogue au moment du drame.