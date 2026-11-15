Francophonie: le XXe sommet de Phnom Penh s'ouvre sur fond de tensions

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont été accueillis ce dimanche matin dans les halls du palais des congrès OCIC de Phnom Penh, sous un décor inspiré des motifs ornementaux khmers mis aux couleurs de la Francophonie. Bouclé par les forces de sécurité, le quartier de Chrouy Chongva, dans le nord-est de la capitale, a été fermé à la circulation et placé sous haute surveillance le temps de ce sommet, qui doit durer deux jours.



Les délégations se sont succédé pour la traditionnelle photo de groupe devant une image grandeur nature du célèbre temple d’Angkor Vat. Au premier rang : le président français Emmanuel Macron, la secrétaire générale de l’OIF Louise Mushikiwabo, le roi cambodigen Norodom Sihamoni et le Premier ministre Hun Manet, qui ont officiellement ouvert cette XXe édition sous le thème de la paix et la stabilité. L’occasion pour Phnom Penh de mettre à l’agenda certains dossiers diplomatiques sensibles.



Lors de son discours inaugural, le chef du gouvernement cambodgien a profité de la tribune pour aborder le conflit frontalier avec la Thaïlande voisine, avec qui les tensions sont encore vives. Malgré le cessez-le-feu de décembre 2025, la situation reste « complexe et fragile » a souligné Hun Manet, qui a appelé au « respect des accords » entre les deux pays et à la « reprise des travaux conjoints de relevés et de démarcation de la frontière terrestre ». « Nous voulons avec la Thaïlande une frontière de paix et de coopération », a-t-il assuré.



l’OIF. Ce qui se joue cette année dans la capitale cambodgienne est majeur pour l’institution : la désignation du ou de la prochaine secrétaire générale. Mais les États membres vont-ils réussir à s’entendre sur le nom du futur candidat ou bien, comme le permettent les nouveaux statuts, vont devoir aller vers un vote ? Ce scénario est risqué, il pourrait aboutir à un secrétaire général de l’organisation affaibli, élu avec une faible majorité.



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Afin d’éviter ce risque, le président français a donc plaidé pour une option de consensus, processus traditionnel de désignation du secrétaire général. Le président français a rappelé « la nécessité d’instaurer le dialogue franc, sain et exigeant qui, à chaque fois, nous impose de bâtir le consensus pour préserver l'unité ». « La Francophonie que nous voulons n'est pas une Francophonie du repli ou des fractures internes », a-t-il insisté. En référence aux tensions entre la RDC et le Rwanda.



Après les deux mandats de Louise Mushikiwabo, Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le groupe armé rebelle du M23 dans ses provinces de l'est, s'oppose activement à une reconduction de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Dans la course à la tête de l’organisation, elle fait face à la Mauritanienne Coumba Ba et au Roumain Dacian Ciolos. Cette campagne tendue a connu samedi un dernier rebondissement. Par « souci de favoriser l'émergence d'un consensus », la RDC s’est dite prête à retirer la candidature de Juliana Lumumba.



Les tractations continuent. Ce matin, le président français a échangé avec le président du Rwanda Paul Kagame. Pour le moment, Kigali refuse de retirer de la course sa candidate. Mais l’Élysée croit encore à un compromis. Emmanuel Macron appelle les pays africains ayant déposé des candidatures, à savoir la RDC, le Rwanda et la Mauritanie à engager des consultations entre eux pour s’entendre, comme cela a pu être le cas dans d’autres élections dans le passé.



En attendant le vote de demain, les sessions plénières de cette première journée ont abordé la question des nouvelles adhésions et ont discuté de la manière de mettre en application le thème de ce sommet, « réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », notamment autour du développement, des formations, de la coopération. En parallèle, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'Etat au Cambodge avec une réception au Palais royal et une cérémonie au monument de l'Indépendance.