Chavirement d'une pirogue à Ouakam : 17 victimes décomptées dont 15 morts (Sapeurs-pompiers)

Le chavirement d'une pirogue de migrants survenu à Ouakam (Dakar) sur la plage de la mosquée de la Divinité a fait 17 victimes dont 15 corps sans vie et deux (2) rescapés, d'après le Commandant du groupement d'incendie et de secours n°1 de la région de Dakar, Martial Ndione.



« Ce matin, aux environs de 3 h 30, on nous a alertés pour un chavirement de pirogue au large de à hauteur de la mosquée de la Divinité. Immédiatement, nous avons dépêché sur les lieux deux équipes de plongeurs, quatre ambulances et on a démarré les opérations. Sur les lieux, on a trouvé trois corps sans vie et deux rescapés. Les rescapés ont été évacués par les gendarmes », a fait savoir Martial Ndione, Commandant du groupement d'incendies et de secours n°1 de la région de Dakar.



Qui ajoute : « De 7 heures jusqu'à 10 heures, on a poursuivi les opérations de recherche. Au total, on a dénombré encore 12 autres corps sans vie. Ce qui fait un total de 17 victimes, dont 15 corps sans vie et deux (2) rescapés. Tous les corps sans vie ont été évacués vers les structures sanitaires notamment l'hôpital militaire de Ouakam, l'hôpital de Fann, Dalal Diam et le centre de santé de Yeumbeul ».



Les circonstances de ce chavirement ne sont pas encore connues, selon le commandant. « Les recherches ont été momentanément suspendues, à cause de la forte pluie qui s'abat actuellement à Dakar. Elles reprendront lorsque le temps sera plus clément », a renseigné Martial Ndione.