Cheikh Al Hadj Malick Sy honoré à titre posthume par le Recteur de la Grande Mosquée de Paris.

​Lors des Journées Serigne Babacar Sy, organisées par la Dahira Sop Naby, une délégation dirigée par Sérigne Moulaye Abdoul Aziz Sy Ibn Habib a eu l'honneur de visiter la Grande Mosquée de Paris, à l'invitation de l'Ambassade du Sénégal en France. Cette visite a été l'occasion pour la Grande Mosquée de Paris de rendre hommage à Cheikh Al Hadj Malick Sy, une figure emblématique de l'Islam et de la Tariqa Tijaniyya en Afrique de l'Ouest.



Accueillie par le Recteur de la Grande Mosquée, Chems Eddine Hafiz, la délégation sénégalaise a été témoin d'un moment solennel où Cheikh Al Hadj Malick Sy a été honoré à titre posthume et s'est vu décerner la médaille de bâtisseur de Mosquées. Dans son prêche, l'Imam de la Grande Mosquée a rappelé le rôle crucial joué par le Cheikh dans la propagation de l'Islam, soulignant notamment sa contribution à l'établissement de la Tariqa Tijaniyya en Afrique de l'Ouest.



Il a également partagé une anecdote poignante, rappelant que Cheikh Al Hadj Malick Sy avait été invité en 1922 à la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris. Bien qu'il n'ait pas pu assister à cet événement, il avait délégué Si Abdel Hamid Kane, son Muqaddam, pour le représenter.



Le Recteur de la Grande Mosquée a exprimé son profond désir de visiter Tivaouane et le Sénégal, illustrant ainsi les liens forts et historiques qui unissent les communautés musulmanes du Sénégal et de la France. Cette visite marque un moment de reconnaissance et de célébration de l'héritage spirituel et culturel laissé par Cheikh Al Hadj Malick Sy, et témoigne de l'importance du dialogue interreligieux et de la coopération entre les nations.